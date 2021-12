FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben ihre jüngste Talfahrt am Freitag fortgesetzt. Am Vormittag sackte der Kurs nochmals um 2,5 Prozent ab, mit 104,10 Euro erreichte er im Verlauf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten. Nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage rückt die 100-Euro-Marke wieder näher - ungeachtet der Angst der Anleger von einem erneuten Lockdown in der Corona-Krise.

Am Markt wurde als neue Belastung auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg verwiesen, der steigende Lohnkosten für die Fahrer in der Essenslieferbranche befürchten lässt. Demnach soll es ein EU-Plan sein, deren Rechte zu stärken, indem sie als Arbeitnehmer deklariert werden. In dem Bericht ist die Rede von der EU-Erwartung, dass diese Maßnahme den Sektor etwa 4,5 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich kosten könnte. Die Bedingungen der Fahrer sind in der Branche schon lange ein Streitthema./tih/jha/