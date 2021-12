Allianz Real Estate hat ein europäisches Städte-Ranking in Bezug auf Investitionsmöglichkeiten im Bürosektor präsentiert. Die Studie "Cities That Work 2021" beleuchtet 26 Top-Städte in Europa. Berlin als die am besten eingestufte deutsche Stadt liegt auf Rang 3 und schneidet besser ab als München oder Frankfurt. In ihrem Bericht "Cities That Work 2021" bewertet Allianz Real Estate London, Stockholm und Berlin als die drei besten Städte Europas, was die Investitionsmöglichkeiten auf dem Büromarkt ...

