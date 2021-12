Die Aktienmärkte sind seit Ende letzter Woche extrem volatil: 500 bis 1000 Punkte Kursschwankungen beim Dow Jones an einem Tag, wie in der vergangenen Woche, das gab es zuletzt in der Hoch-Zeit der aktuellen Pandemie. Ist damit das Jahr schon abgehakt? Nicht unbedingt, aber tiefer dürfte es jetzt nicht mehr gehen. Dass man mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...