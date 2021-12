Berlin (ots) -Am gestrigen nachrichtenstarken Donnerstag erzielte der Nachrichtensender WELT einen Tagesmarktanteil von 2,3% bei den 14- bis 49-Jährigen (ntv: 1,4%).Die Pressekonferenz, auf der Angela Merkel, Olaf Scholz und Hendrik Wüst die Ergebnisse des Bund-Länder-Krisengipfels erläuterten, lag bei einem Marktanteil von 5,3% (14/49), der Zapfenstreich zur Verabschiedung von Angela Merkel bei 2,0% (14/49).Mit 3,3% Marktanteil (14/49) erreichte die gestrige Nachrichten-Livestrecke bei WELT zwischen 6 und 20.15 Uhr einen der besten Werte in diesem Jahr.Im Timeslot zwischen 9 und 13 Uhr gelang es WELT am Donnerstag sich auch vor ARD und ZDF zu platzieren. Der Marktanteil des Nachrichtensenders betrug hier in der werberelevanten Zielgruppe 5,7% (ARD und ZDF mit jeweils 5,3%).Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial Sales. Daten z.T. vorläufig gewichtet.Pressekontakt:Kristina FaßlerSendersprecherin WELTkristina.fassler@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5089833