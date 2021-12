Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Allianz SE (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) vom 3. Dezember 2021:Allianz Life Insurance Company of North America hat heute mit Resolution Life sowie verbundenen Unternehmen von Sixth Street, unter anderem der Talcott Resolution Life Insurance Company, einen Vertrag zur Rückversicherung von Verbindlichkeiten aus ihrem U.S. Fixed Index Annuity Portfolio in Höhe von rund EUR 30 Mrd. unter einem erweiterten Risikomanagementrahmen abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...