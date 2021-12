Der Kupferkonzern will nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 die Dividende deutlich erhöhen. Die Aktionäre sollen 1,60 Euro nach 1,30 Euro je Aktie erhalten. Die Ausschüttungsquote würde damit auf 26 von 35 % des operativen Konzernergebnisses sinken.



Das Konzernergebnis kletterte im abgelaufenen Jahr per Ende September um 59 % auf 266 Mio. Euro. Aurubis hatte Ende Oktober bereits Eckzahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Demnach stieg das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) kräftig um 60 % auf 353 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um knapp ein Drittel auf 16,3 Mrd. Euro. Es war laut AURUBIS das erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Im vierten Quartal schwächte sich die Dynamik allerdings ab: Die Erlöse stiegen laut Geschäftsbericht um 17 % auf 4,12 Mrd. Euro, das EBT sank um 3 % auf 85 Mio. Euro. Im neuen Geschäftsjahr 2021/22 will man ein operatives EBT von 320 Mio. bis 380 Mio. Euro erzielen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



