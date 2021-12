Unterföhring (ots) -3. Dezember 2021. 11 Millionen Klicks bei YouTube für ihre Blind Audition: Für die YouTube-Nutzer ist Sängerin Zeynep (38, Berlin) die Favoritin auf den Sieg bei "The Voice of Germany". ESC-Teilnehmerin Ann Sophie (31, Hamburg), Archippe (22, Kiel), Kati (26, Karlstadt), Joel (27, Berlin), Gugu (29, Hamburg), Jennifer (64, Bruckmühl), Katarina (21, Pfungstadt), Sebastian (29, Oppurg), das Duo Florian und Charlene (36 und 32, Mutterstadt) und die Vierercombo The RAZZZONES (33-38, Berlin) wollen diesen Sieg verhindern.Wer überzeugt die Zuschauer:innen am Sonntag, 5. Dezember, um 20:15 Uhr live in SAT.1 im TVOG-Viertelfinale und kommt dem Traum vom Titel "The Voice of Germany" einen Schritt näher?Diese Talente stehen im Viertelfinale von "The Voice of Germany"Ann Sophie Dürmeyer (31, Hamburg, Team Johannes): Beim ESC stand Ann Sophie auf der größten Bühne Europas. Bei TVOG glänzt sie mit Soul in der Stimme und hat den letzten Platz von damals längst vergessen gemacht.Archippe Mbongue Ombang (22, Kiel, Team Sarah): Der gebürtige Kameruner rührt bei TVOG mit seiner Samtstimme zu Tränen. Für seinen Traum, Herzchirurg zu werden, kam Archippe vor einem Jahr nach Deutschland.Florian und Charlene Gallant (36 und 32, Mutterstadt, Team Mark) verzaubern die Zuschauer mit einer Liebesgeschichte wie aus dem Märchen - und auf der TVOG-Bühne mit perfekten Harmonien.Gugu Zulu (29, Hamburg, Team Nico): In ihrer Heimat Südafrika ist Musicaldarstellerin Gugu bereits ein Star. Bei TVOG beweist sie ganz Deutschland die volle Palette ihres Könnens.Jennifer Williams-Braun (64, Bruckmühl, Team Nico): Mit 64 Jahren ist Jennifer das älteste Talent im Viertelfinale. Bei TVOG sorgt die gebürtige Amerikanerin mit dem Soul in der Stimme regelmäßig für Gänsehautmomente.Joel Zupan (27, Berlin, Team Sarah): Bis ins Detail geplante Bühnen-Inszenierungen und ein gewaltiges Stimmvolumen machen Musicaldarsteller Joel bei TVOG zum echten Hingucker - und Hinhörer.Katarina Mihaljevic (21, Pfungstadt, Team Sarah) leitet, seitdem sie 16 ist, den Kinder- und Jugendchor ihrer Kirchengemeinde. Mit ganz viel Gefühl verzaubert die 21-jährige regelmäßig Zuschauer:innen und Coaches bei TVOGKati Lamberts (26, Karlstadt, Team Nico): Die Fränkin mit der markanten tiefen Stimme ist ein echtes Surfergirl. Bei TVOG stand Kati zum ersten Mal mit ihrer Gitarre auf der Bühne.Luna Farina (19, Krefeld, Team Mark): Mit ihrer glasklaren Stimme singt sich die Influencerin bei TVOG souverän Runde für Runde weiter. Die 19-jährige Luna ist die jüngste Viertelfinalistin.Sebastian Krenz (29, Oppurg, Team Johannes) macht Musik, seitdem er vier Jahre alt ist. Welche außergewöhnlichen Höhen seine Stimme erreichen kann, stellt er bei TVOG in verschiedenen Rockklassikern unter Beweis.The RAZZZONES (33-38, Berlin, Team Mark): Die vier Beatboxer demonstrieren bei TVOG eindrucksvoll, welches Klanguniversum allein durch den Einsatz ihrer Stimmen entstehen kannZeynep Avci (38. Berlin, Team Johannes) zieht bei TVOG mit türkischsprachigen Songs alle in ihren Bann. Mit 11 Millionen Klicks für ihre Blind Audition ist Zeynep die bisherige YouTube-Königin der Staffel.SAT.1 zeigt das Viertelfinale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 5. Dezember, um 20:15 Uhr live.Hashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Kathrin.Baumann@seven.oneOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/5089907