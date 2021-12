Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen Tennis-Olympiasieger vor Tischtennis-Ikone Timo Boll und das Segler-Duo Tim Fischer/Fabian GrafTennis-Star Alexander Zverev ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zum "Sportler des Monats" November gewählt worden. Der 24-Jährige hatte bei den ATP Finals in Turin mit 6:4 und 6:4 im Endspiel über Titelverteidiger Daniil Medvedev triumphiert. Der Olympiasieger von Tokio gilt damit inoffiziell als Tennis-Weltmeister - zum zweiten Mal nach 2018. Auch vor drei Jahren hatten Deutschlands Nachwuchs- und Spitzensportler:innen Zverevs Leistung bei den ATP Finals mit der Wahl zum "Sportler des Monats" November honoriert. Zverev hat damit bei insgesamt vier Nominierungen, zuletzt nach seinem Olympiasieg in Tokio, zum zweiten Mal die meisten Stimmen der Sportlerkolleg:innen erhalten.Ungleich mehr Nominierungen zur Wahl "Sportler:in des Monats" hat Tischtennis-Ikone Timo Boll, der bei der Abstimmung auf Platz 2 landet. Nach seinem Bronzemedaillen-Gewinn bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in den USA war der 41-Jährige zum insgesamt vierzehnten Mal nominiert worden, womit er unangefochten diese Liste anführt. Platz drei der Sporthilfe-Wahl im November belegt das Duo Tim Fischer und Fabian Graf. Die 49er-Segler waren bei der Weltmeisterschaft im Oman auf den Silber-Rang gesegelt und hatten den WM-Titel mit nur zwei Punkten denkbar knapp verpasst.Ergebnis:1. Alexander Zverev/Tennis: 48,1%2. Timo Boll/Tischtennis: 33,7%3. Tim Fischer und Fabin Graf/Segeln: 18,2%Gewählt wird der oder die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Präsentiert wird die "Sportler:in des Monats"-Wahl vom Nationalen Förderer der Sporthilfe Allianz. Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511Fax: 069/67803 - 599E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5089893