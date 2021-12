Stuttgart (ots) -Die Integrata Cegos GmbH, das deutsche Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group, erweitert ihre Vielfalt an verschiedenen Seminarformaten und hat das Portfolio über die verschiedenen Online und Präsenzformate hinaus durch hybride Formate weiter ausgebaut. Ziel ist es, mit Hilfe von Online-Tools standortunabhängige Schulungen durchzuführen. Dabei wird die Online-Teilnahme an der Weiterbildung im Rahmen einer Präsenzveranstaltung nun auch in Seminaren zu Soft Skills-Themen ermöglicht.Bei hybriden Seminaren handelt es sich somit um Präsenzschulungen, die in realen Räumen stattfinden. Die Online-Teilnehmenden schalten sich live hinzu. Sie haben die Möglichkeit, mit den Trainern und den anderen Teilnehmenden zu interagieren, als wären sie vor Ort anwesend. Sie werden vollumfänglich in die Seminardurchführung integriert, insbesondere in den praktischen Teilen findet eine Interaktion zw. Anwesenden und Online-Teilnehmenden statt. Als Bindeglied zwischen Präsenz- und Online Veranstaltungen erlaubt dieses Seminarformat gemeinsame Trainings in Echtzeit und unabhängig vom Standort der einzelnen Teilnehmer.Gerade in Zeiten wechselnder Pandemie-Inzidenzen, erweist dieses neue Format als äußerst planungssicher und flexibel. Ob die Teilnehmenden am Arbeitsplatz oder zu Hause sind, spielt dann keine wesentliche Rolle mehr. Je nach aktueller Pandemie-Stufe, dem verfügbarem Zeit- und Reisebudget oder je nach persönlicher Präferenz können sich Teilnehmende dieses digital-reale Lernerlebnis zunutze machen, um ihre beruflichen Kompetenzen zu erweitern.Integrata Cegos GmbHIntegrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Mehr als 1.000 Seminarthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.100 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.dewww.integrata-cegos.deIntegrata Cegos GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata Cegos GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41994/5089927