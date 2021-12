Der Handel in Österreich hat sich in den ersten drei Quartalen 2021 gegenüber dem coronabedingt schwachen Vorjahr deutlich erholt: Der Umsatz war um 11,2 Prozent höher als im Zeitraum Jänner bis September 2020, preisbereinigt legten die Verkäufe um 5,6 Prozent zu, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Die Dienstleistungsunternehmen verzeichneten lediglich ein Umsatzplus von 0,3 Prozent.Die ...

