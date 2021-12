Warren Buffett hat eine Menge Dinge gesagt. Sein Zitat, dass man reich wird, indem man einen Dollar für 50 Cent kaufen sollte, gilt als legendär. Und es definiert das Orakel von Omaha weiterhin als Value-Investor. Obwohl diese Aussage nicht nur in einem Value-, sondern auch in einem unternehmensorientierten Kontext durchaus Relevanz besitzt. Riskieren wir heute einen Blick auf eine weitere Aussage von Warren Buffett, die in eine ähnliche Richtung geht. Aber doch anders ist und möglicherweise noch ...

