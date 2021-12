Wien (www.anleihencheck.de) - Wird Omikron die letzte dominante Variante sein - und ist sie das überhaupt? Wir wissen es nicht, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Ob die Impfungen für diese Mutation funktionieren würden oder angepasst werden müssten, könne auch noch niemand sagen. Und wie weit man im griechischen Alphabet noch kommen werde, würden sich wohl selbst die Experten nicht zu prognostizieren trauen. Am Ende eines extrem starken Aktienjahres führe diese Welle an Fragen aus ohnehin schon bewölktem Himmel verständlicherweise zu Verunsicherung unter den Anlegerinnen und Anlegern. Statt der üblicherweise positiven Saisonalität befinde man sich auf den Aktienmärkten nun unvermittelt im Korrekturmodus. Und nach einem derart ausgeprägten Anspringen der Volatilität dauere es in der Regel zumindest mehrere Wochen, bis sich die Märkte wieder beruhigt hätten. ...

