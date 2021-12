Am Aktienmarkt liegt die Banco Santander-Aktie aktuell im Minus. Die Aktie kostete zuletzt 2,77 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 3 Cent müssen derzeit die Aktionäre der Banco Santander hinnehmen. Das Wertpapier notierte zuletzt bei 2,77 Euro. Die Banco Santander-Aktie steht somit schlechter da als der Gesamtmarkt, gemessen am Euro Stoxx 50 .

Den vollständigen Artikel lesen ...