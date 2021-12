ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich einer Roadshow mit dem Impfstoffchef der Franzosen. Für viel Aufmerksamkeit habe die Einschätzung gesorgt, dass jährliche Covid-Booster wohl unwahrscheinlich seien. Denn diese Einschätzung stehe ja im Widerspruch zu den Aussagen von Pfizer. Die Gespräche hätten sich demnach insbesondere um die Dauer der Immunisierung gedreht./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

