Berlin (ots) -Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlich die interessantesten und aktuellsten nationalen und internationalen touristischen Fachpublikationen vorrangig in deutscher Sprache oder deutscher Übersetzung aus.Zum Auftakt der ITB BuchAwards 2022* wurde der Reise-Kalenderpreis für den großformatigen Wandkalender "Nordische Welten - Ackermann Signature" vergeben. Juror David Ruetz, Head of ITB Berlin: "Monat für Monat bezaubert der Schweizer Naturfotograf Stefan Forster mit seinen exzellent ausgewählten Aufnahmen aus Island, Färöer, Grönland und Norwegen - die zudem geeignet sind, auch gerahmt die traumschönen, ja ganz besonderen magischen Momentaufnahmen der nordischen Welt in den eigenen vier Wänden wirkmächtig erstrahlen zu lassen."Forster teilt auf jedem Kalenderblatt seine persönlichen Wahrnehmungen zum Motiv mit. So schreibt er im Monat Februar zur "Blauen Stunde an der Diskobucht bei Ilulisat": "Die für mich schönste Zeit des Tages ist die blaue Stunde, also jene Zeit des Tages, die zwischen der Dunkelheit und dem Aufgang oder Untergang der Sonne liegt. Besonders farbenfroh erlebt man die blaue Stunde an der Diskobucht Grönlands. Bis zu zwei Stunden kann der Himmel in den schönsten Rottönen glühen." Mit Stefan Forsters Fotokunst dürfen wir viele Naturschönheiten wie diese der Morgen- und Abenddämmerung genießen, ebenso wie z. B. auf dem Dezemberblatt die malerisch anmutende Aufnahme von Aurora Borealis - mit ausgedehnten Gletscherlagunen des Vatnajökull Islands im Vordergrund.*Details zu den ITB BuchAwards 2022 (Datum, Ablauf etc.) werden zeitnah in einer der nächsten ITB Berlin-Pressemitteilungen bekanntgegeben.Verlagsinformation:Als einer der bekanntesten Naturfotografen Europas, so die Verlagsinformation, ist der Schweizer Stefan Forster in der ganzen Welt unterwegs - und hat sein Fotografenherz doch ganz klar an die Länder und das Licht des hohen Nordens verloren. Im Laufe von über 80 Reisen sind unzählige Aufnahmen von Island, Grönland, Norwegen und den Färöer-Inseln entstanden - und doch genügt nur ein Bruchteil davon den hohen Ansprüchen Forsters, der lieber tagelang auf das richtige Licht wartet, als auch nur einmal digital nachzuhelfen. Erleben Sie die Weite des isländischen Hochlandes, Grönlands majestätische Eisberge und die gewaltigen Steilküsten der Färöer in einem geradezu filmreifen Kalender-Epos.Seit knapp einem Jahrzehnt bringt Stefan Forster Kursteilnehmern aus der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich die Kunst des Fotografierens bei und reist dafür mit ihnen vorzugsweise auch nach Skandinavien. Interessante und spannende Infos unter photocube.ch (https://photocube.ch/). 