DJ CTS Eventim übernimmt regionale Ticketing-Anbieter im Rheinland

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim verstärkt sich im Rheinland. Wie der Ticket- und Live Entertainment-Anbieter mitteilte, übernimmt er Kölnticket und Bonnticket, zwei regionale Ticketing-Anbieter Kölnticket und Bonnticket. Verkäufer sind die Verlage Kölner Stadt-Anzeiger Medien und Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf, die sich damit auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollen.

Mit der Übernahme will CTS Eventim seine regionale Reichweite ausbauen sowie von deren zahlreichen Kontakte in die Kulturszene der Region, zu Spielstätten, Künstlern und Veranstaltern profitieren. CTS betreibt unter anderem die Lanxess-Arena in Köln.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 07:02 ET (12:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.