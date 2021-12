Der Vorarlberger Energieversorger Illwerke/VKW will im kommenden Jahr Bauprojekte in einem finanziellen Ausmaß von 209 Mio. Euro umsetzen. Das hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Freitag so genehmigt. Allein im Geschäftsfeld Wasserkraft sei ein Volumen von 125 Mio. Euro abgesegnet worden, informierte das Unternehmen. Für anstehende Projekte sollen im nächsten Jahr 70 neue Stellen geschaffen ...

