Markit: Deutsche Dienstleister legen im November moderat zu

Die Geschäftstätigkeit im deutschen Dienstleistungssektor ist im November moderat gestiegen, allerdings hat sich das Wachstum seit dem dritten Quartal merklich abgeschwächt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,7 von 52,4 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 53,4 vorhergesagt, den vorläufig ermittelten Wert für November.

Markit: Wachstum im Euroraum im November wieder beschleunigt

Nach der markanten Abkühlung seit dem Höhepunkt im Juli hat sich das Wachstum in der Eurozone im November erstmals wieder beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 55,4 Zähler von 54,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Joachim Nagel Scholz' Favorit für Bundesbank-Spitze - Zeitung

Der ehemalige Bundesbanker Joachim Nagel (55) hat laut einem Bericht der Financial Times gute Aussichten, Nachfolger von Jens Weidmann an der Bundesbank-Spitze zu werden. Wie das Blatt unter Berufung auf informierte Personen schreibt, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem langjährigen Bundesbank-Mitarbeiter und aktuellen Manager bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) den Vorzug vor anderen Interessenten wie der EZB-Direktorin Isabel Schnabel und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies geben. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Bundestag setzt Kanzlerwahl für Mittwoch an

Der bisherige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll am Mittwoch vom Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden. Das geht aus dem Zeitplan hervor, den der Bundestag offiziell veröffentlichte. Demnach startet die Sitzung am Mittwoch um 9.00 Uhr mit dem Tagesordnungspunkt "Wahl des Bundeskanzlers". Erforderlich ist dafür laut Grundgesetz in einer ersten Wahlphase die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen.

DIW: Klimaziele werden mit Koalitionsvertrag verfehlt - Bericht

Die deutschen Klimaziele können mit den Maßnahmen des Koalitionsvertrags der Ampel-Parteien nicht erreicht werden, ergab eine Untersuchung der Energieexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland. Aus der Untersuchung zitiert der Spiegel.

Schwesig: US-Sanktionsdrohung wegen Nord Stream 2 ist "Zumutung"

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hält die neuen Sanktionsdrohungen des amerikanischen Kongresses wegen der Ostseepipeline Nord Stream 2 für eine "absolute Zumutung". "Ich bin sehr irritiert, dass der US-Kongress dieses Fass wieder aufmacht, nachdem die Bundesregierung sich mit der amerikanischen Regierung darauf geeinigt hatte, dass es keine Sanktionen gegen unsere Unternehmen gibt", sagte Schwesig dem Spiegel. Sie hoffe sehr, "dass diese Versuche, die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der amerikanischen Regierung infrage zu stellen, beendet werden."

Nehammer soll Kanzler und ÖVP-Chef in Österreich werden

Der bisherige Innenminister Karl Nehammer soll neuer Kanzler in Österreich und Chef der Regierungspartei ÖVP werden. Der Bundesvorstand der ÖVP habe ihn einstimmig zum geschäftsführenden Bundesparteiobmann und Kandidaten für das Kanzleramt bestimmt, teilte Nehammer vor Journalisten in Wien mit. Nach dem Rückzug von Ex-Kanzler Sebastian Kurz vom Parteivorsitz war am Donnerstag auch Österreichs Kanzler Alexander Schallenberg zurückgetreten.

Europarat leitet Strafverfahren gegen Türkei wegen Fall Kavala ein

Der Europarat hat wegen der anhaltenden Inhaftierung des türkischen Kulturförderers und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala ein Strafverfahren gegen die Türkei eingeleitet. Das Ministerkomitee des Europarats in Straßburg stimmte für die Einleitung des Verfahrens, wie das Gremium mitteilte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte im Dezember 2019 Kavalas Freilassung angeordnet, das Urteil wurde jedoch von der türkischen Regierung ignoriert.

Laos eröffnet feierlich seine erste Eisenbahnstrecke

"Ein Traum wird wahr" - mit diesen Worten hat der Präsident von Laos am Freitag die erste Eisenbahnstrecke des Landes offiziell eröffnet. Nun beginne eine "neue Ära der modernen Infrastrukturentwicklung", sagte Thongloun Sisoulith. Die 414 Kilometer lange Strecke verbindet die laotische Hauptstadt Vientiane mit der chinesischen Stadt Kunming. Gebaut wurde die Schienenstrecke von China.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Nov 57,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Nov PROGNOSE: 58,2

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt war 56,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov 55,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov PROGNOSE: 55,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt bei 52,4

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Okt +0,2% gg Vm, +1,4% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Sep rev -0,4% gg Vm, +2,6% gg Vj

GB/Einkaufsmanagerindex Service Nov 58,5

GB/Einkaufsmanagerindex Service Nov PROG: 58,5

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt war 59,1

Brasilien Industrieproduktion Okt -7,8% gg Vorjahr - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Okt -0,6% gg Vormonat - IBGE

