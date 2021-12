Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Aufflammen der Pandemie und das Auftauchen einer neuen Mutation haben Konjunkturunsicherheit geschürt und Rentenkursen Auftrieb gegeben, so die Analysten der Helaba.Die Rendite zehnjähriger Bunds habe sich zuletzt der Marke von -0,4% nähert. In den USA sei die zehnjährige Staatsanleihe auf 1,4% gesunken. Bedeutsamer sei dabei vor allem der Rückgang der Ölpreisnotierungen gewesen, was zu einem Sinken der Inflationserwartungen geführt habe. Vor diesem Hintergrund habe die höhere Euro-Teuerung im November von 4,9% kaum Wirkung entfaltet. ...

