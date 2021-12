Das Fitness-Center in der eigenen Wohnung! Ein Trend, auf dem das Geschäftsmodell verschiedener Anbieter basiert. Mit seiner Werbe-Power wird PELOTON INTERACTIVE besonders stark wahrgenommen.



Die Pandemie brachte den PELOTON-Aktionären enorme Kurszuwächse, gefolgt von starker Ernüchterung. Mit LULULEMON ATHLETICA hat sich u.a. ein hipper Bekleidungsanbieter zu einem starken Konkurrenten entwickelt.



Analysten der DT. BANK sehen PELOTON nun als Kauf, sie setzen dabei klugerweise einige Nebenbedingungen. Z.B. sollten Investoren Zeit mitbringen; auch negative Szenarien sind grundsätzlich für PELOTON nicht auszuschließen. Auch in einem vollständig normalisierten Umfeld (also bei Überwindung der Pandemie) sehen die Analysten viele Möglichkeiten (Szenarien) für eine sehr ordentliche Erholung dieses Fitness-Titels. Das Kursziel, das bei Eintritt positiver Szenarien erreichbar ist, beziffern sie mit 76 $.



Die Aktie mit Nasdaq-Kürzel PTON legte gestern 5,2 % auf 44,45 $ zu und steht heute vorbörslich bei + 2,3 %. Rund 14 Mrd. $ Börsenwert werden aktuell angezeigt: Der 2,4-fache für das Fiskaljahr 2023 erwartete Umsatz. Ein KGV ist zurzeit nicht sinnvoll, denn wachstumsbedingt kann der Jahresverlust im laufenden Fiskaljahr (bis Juni 2022) 2,76 $ betragen.



Ein Kauf dieser Aktie ist in jedem Fall eine Wette darauf, dass sich ein dauerhafter Home-Fitness-Trend etabliert.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



