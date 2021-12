DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Dezember (49. KW)

=== M O N T A G, 6. Dezember 2021 *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zum Ende seiner Amtsführung, Berlin 11:00 GR/BIP 3Q *** 13:00 CH/BIZ, Quartalsbericht 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 EU/Treffen der Eurogruppe; ca 19:00 PK, Brüssel - DE/Grüne, Bekanntgabe der Urabstimmung zum Koalitionsvertrag, Berlin - DE/Aurubis AG, Capital Market Day, Hamburg - Börsenfeiertag Finnland D I E N S T A G, 7. Dezember 2021 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober *** 09:00 CH/Währungsreserven November *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca 14:00 PK, Brüssel *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember *** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR 12:00 CH/ABB Ltd, Capital Markets Day, Zürich *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht November zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Oktober und November zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz November - DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht, München M I T T W O C H, 8. Dezember 2021 *** 00:50 JP/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 09:00 DE/Bundestag, voraussichtliche Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler, Berlin *** 09:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnung der Annual Conference of the European Systemic Risk Board (ESRB), u.a. mit EZB-Vizepräsident De Guindos (12:30), EZB-Direktorin Schnabel (14:10) und EZB-Bankenaufsichtschef Enria (14:10) 10:30 DE/Verband der Vereine Creditreform, PK zu Insolvenzen in Deutschland 2021, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:00 DE/Hellofresh SE, Capital Markets Day (virtuell) 16:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV (online) *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 9. Dezember 2021 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November 06:15 DE/Bertrandt AG, ausführliches Jahresergebnis, Ehningen *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Oktober 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Dezember) 10:30 DE/DAI, Konferenz "Aktuelles zum Thema Nachhaltigkeit" 10:30 DE/BASF SE, Forschungs-PK (digital) zum Thema "Nachhaltigkeit" 10:30 DE/Aareal Bank AG, ao HV (online) 12:00 FR/OECD, Frühindikator November *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - US/Internationaler Demokratie-Gipfel (virtuell) auf Einladung von US-Präsident Biden (bis 10.12.) F R E I T A G, 10. Dezember 2021 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Verbraucherpreise November (endgültig) 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen September *** 08:00 GB/BIP Oktober *** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober 09:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Spin-off von Daimler AG und Aufnahme in DAX für einen Tag (der Index wird für einen Tag mit 41 Titeln berechnet) 10:00 DE/SPD, Parteitag (bis 12.12.), Berlin 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ao HV (virtuell) wegen weiterer Dividendenzahlung *** 10:05 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (mit BIZ-Chef Carstens, EZB-Ratsmitglied Weidmann und EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau) *** 11:00 IT/EZB-Direktor Panetta, Vorlesung in der Cooperative School of Federcasse, Rom 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 15:40 EU/EZB-Direktor Elderson, Eröffnung des MCM-SARTTAC regional webinar on climate change *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (1. Umfrage) - GB/Anglo American plc, Investor Update, London - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (Fitch), Niederlande (Moody's), Österreich (Moody's), Slowenien (S&P), Spanien (Fitch), Tschechien (Fitch) ===

