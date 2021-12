SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar hat eine neue Vertriebsvereinbarung mit Aldo Solar unterzeichnet, um den Solarmarkt in Brasilien zu bedienen. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS) teilte heute mit, dass die wichtigste operative Tochtergesellschaft,...

Den vollständigen Artikel lesen ...