Wien (www.fondscheck.de) - Der amerikanische Arm der Fondsgesellschaft Fidelity hat einen börsengehandelten Fonds aufgelegt, der in die Kryptowährung Bitcoin investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fidelity Advantage Bitcoin ETF sei am Donnerstag (2.12.) an der Börse Toronto notiert worden, berichte die Wirtschaftszeitung "Financial Times". Fidelity Investments sei der bislang größte und renommierteste Asset Manager, der einen ETF auf die Digitalwährung auf den Markt gebracht habe. Im europäischen Markt sei als gesondertes Unternehmen Fidelity International aktiv. ...

