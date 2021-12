Mit dem Tool will Saneware Unternehmen die Kontrolle der Impf-, Genesenen- und Testnachweise ihrer Mitarbeiter:innen vereinfachen. Die Nachfrage nach der Softwarelösung ist groß. Corona-Tests kontrollieren, Impf- und Genesenennachweise eintragen und auf das jeweilige Ablaufdatum achten: Seit Inkrafttreten des jüngsten Infektionsschutzgesetzes und den damit verbundenen 3G-Bestimmungen am Arbeitsplatz müssen Unternehmen all diese Dinge genau im Blick haben. Das Tool des Startups Saneware will ihnen dabei helfen - und kann sich vor Anfragen kaum retten. Mehr zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...