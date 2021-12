Kreative Hacker:innen nutzen derzeit eine Sicherheitslücke aus und lassen Kassenzetteldrucker subversive Botschaften ausspucken, die auf ein Reddit-Unterforum verweisen. "Protest-Printer" - Protest-Drucker - werden sie genannt, die Maschinen, die eigentlich Kassenzettel ausdrucken sollen, jetzt aber auf subversive Botschaften umgeschwenkt sind, die die Arbeitsverhältnisse in prekären Jobs in Einzelhandel und Gastronomie infrage stellen. Wer schickt die Botschaften an die Protest-Printer? Vor allem auf Twitter und Reddit mehren sich die Meldungen von Menschen, ...

