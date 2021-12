Es gehe darum noch "weitere Standorte und Kunden" zu gewinnen, sagte ein Sprecher am Freitag zur APA. Zuvor gab das Unternehmen bekannt, dass es einen neuen Auftrag in den USA gewonnen hat. Demnach intensiviert der Caterer seine Zusammenarbeit mit der Delta Air und übernimmt als "Hub Caterer" in Boston die Versorgung der Delta-Air-Passagiere. Am 18. Jänner 2022 erfolgt die Übernahme der Catering-Leistungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...