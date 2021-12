Maritime Resources hat mit den Vorbereitungen für den Bau der Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt begonnen. Allerdings musste die Machbarkeitsstudie aufgrund des Engpasses in den Laboren verschoben werden.

Maritime Resources: Machbarkeitsstudie kommt imt Q2 2022

Maritime Resources (0,12 CAD | CA57035U1021) hat mit den Vorbereitungen für den Bau der Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland begonnen. So wurde mit dem Site Clearing gestartet. DIes ist die erste Phase der Vorbereitungen. Als Site Manager wurde Peter Goudie ernannnt, der unter anderem auch schon für Anaconda Mining tätig war. Allerdings muss Maritime die Veröffentlichung der endgültigen Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) auf das zweite Quartal 2022 verschieben. Ursprünglich sollte dieser Report noch vor Jahresende publiziert werden. Jedoch stehen weiterhin aufgrund der knappen Laborkapazitäten noch wichtige Bohrergebnisse aus. Als Gutachter wurde JDS Energy beaufragt. Zudem fehlt noch die endgültige Genehmigung zum Bau der Mine. In diesem Jahr hat man ein 40.000 Bohrmeter umfassendes Programm aufgelegt.

