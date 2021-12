Am Vortag hieß es im Insight: "Der 10er-EMA wurde angelaufen aber nicht mehr erreicht, was auf die deutliche Abwärtsdynamik hindeutet. Mit dem Kursrutsch unter den 200er-EMA trübt sich die Lage für den DAX auch langfristig ein. Es bietet sich weiterhin eine Short-Chance im Bereich des 200er-EMA an." Alles läuft bisher nach Plan. Es ist mit weiter fallenden Kursen im DAX zu rechnen, wobei sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...