Das Statistikamt in Ankara meldete heute früh eine Inflation von 21,3 Prozent für die Türkei, was die Erwartungen von 20,7 Prozent übertraf. Daraufhin wertete die türkische Lira etwas weiter ab. Und siehe da - was man am Mittwoch von der türkischen Zentralbank hörte, verkündete sie heute Mittag erneut. Die Meldung hatte nur einen einzigen Satz. ...

