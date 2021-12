Der November startete, wie der Oktober geendet hatte: mit Kursgewinnen am deutschen Aktienmarkt. Bereits am dritten Handelstag kletterte der DAX auf ein neues Allzeithoch, dem zügig weitere folgten. Doch zur Monatsmitte endete die Börsenparty abrupt, dem Rausch folgte unmittelbar der Kater. Die Covid-19-Mutation "Omikron" stiftete nicht nur an den Kryptobörsen Verwirrung, an denen sich der Kurs des vier Wochen alten Coins "Omicron" ohne andere News verzehnfachte, sondern führte auch zu Unruhe an den Aktienmärkten.Gleichwohl fiel die Korrektur beim deutschen Leitindex herb aus. Binnen weniger Handelstage wurde die Performance des vorangegangenen Halbjahres ausradiert. Nur wenig besser erging es seinen "kleinen Brüdern" MDAX und SDAX, die auf ihre Niveaus von Anfang Juni zurückfielen. Im Vergleich dazu kamen Anleger im DWS Concept Platow (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) mit einem blauen Auge davon. Als Monatsbilanz stand, ähnlich wie beim TecDAX, sogar ein kleines Plus. Zustande kam diese Fondsrendite diesmal durch recht heterogene Performancebeiträge. So erreichten mit Bechtle, Datagroup, Hornbach ...

