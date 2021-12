Bielefeld (ots) -



Für die Landtagswahl im kommenden Mai setzt die NRW-CDU auf Thomas Breuer als neuen Wahlkampfleiter. Das berichtet das Nachrichtenportal nw.de der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen". Der 44-jährige Breuer und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kennen sich bereits aus früheren gemeinsamen Stationen. Breuer war schon 2005 im Landtagswahlkampf aktiv und zwischenzeitlich Vize-Pressesprecher der CDU-Landtagsfraktion. Von 2008 bis 2009 war er Sprecher des NRW-Schulministeriums und anschließend Sprecher der Staatskanzlei unter dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers. Wüst war zu dieser Zeit vier Jahre lang Generalsekretär der CDU in NRW. "Mit seinen Kompetenzen und Kenntnissen wird er einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg bei der Landtagswahl an 15. Mai 2022 leisten können", so Generalsekretär Josef Hovenjürgen über Breuer.



