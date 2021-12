In den vergangenen Tagen ist es relativ ruhig geworden um den norwegischen Wasserstoffspezialisten. Nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche einen Auftrag vom schwedischen Baustahlproduzenten Ovako erhalten hatte, gab es zuletzt keine neuen Umsätze mehr zu vermelden. Morgan Stanley hat in dieser Woche seine mittelfristige Einschätzung zu Nel zwar etwas nach unten korrigiert, aber…

Der Analyst Arthur Sitbon bleibt langfristig positiv gestimmt und sieht für Nel gute Wachstumsaussichten. Aktuell hat die Volatilität der Aktie in den vergangenen Tagen wieder spürbar zugenommen. Dabei konnte der Kurs die Marke von 1,70 Euro zuletzt gleich mehrfach erfolgreich verteidigen, womit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...