Die Allianz hat heute ihren Kapitalmarkttag abgehalten (das Wichtigste dazu erfahren Sie hier). Die Aussagen des Versicherungsriesen kamen bei den Experten durchaus gut an. So gab es heute eine Reihe bullisher Analystenkommentare. So hat etwa die Großbank UBS die Einstufung der DAX-Titel auf "Buy" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Erwartungsgemäße Ergebnisziele trotz eines "Solvabilitätsboosts", lobte Analyst Will Hardcastle in einer ersten Reaktion die neuen Dreijahresziele der Münchner. ...

