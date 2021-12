DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Daimler-Aufsichtsrat segnet Investitionsplan für Mercedes-Benz ab

Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat in seiner heutigen Sitzung grünes Licht für milliardenschwere Investitionen in Pkw und Vans gegeben. Wie der Stuttgarter Autokonzern mitteilte, verabschiedete der Aufsichtsrat den Mercedes-Benz-Geschäftsplan für die Jahre 2022 bis 2026, der auf eine vollelektrische Zukunft des Pkw- und Van-Geschäfts setzt. Um diese Transformation zu ermöglichen, segnete das Aufsichtsgremium den Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2026 in Höhe von mehr als 60 Milliarden Euro ab.

Daimler-Truck fehlt wegen Chipmangel Milliarden-Umsatz

Daimler-Truck rechnet für 2021 mit großen finanziellen Einbußen durch fehlende Chips. "Das ist eine gewaltige Summe. Denn wir werden eine mittlere fünfstellige Zahl an Fahrzeugen weniger verkaufen als wir hätten können", sagte der Chef der Daimler-Lkw-Tochter Martin Daum Daum der Automobilwoche. Bei einem angenommenen Durchschnittspreis von 100.000 Euro pro Fahrzeug wären dies mehrere Milliarden Euro Umsatz, die verloren gehen. Hinzu kommen unfertige Lkw.

Daimler, Stellantis steigen bei Feststoffbatterie-Spezialisten ein

Daimler und Stellantis haben eine Partnerschaft mit dem US-Feststoffbatterie-Spezialisten Factorial Energy vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung von fortschrittlichen Batterietechnologien, angefangen bei der Zelle über Module bis hin zur Integration in die Fahrzeugbatterie. Im Rahmen der Kooperation beteiligt sich der Stuttgarter Konzern an Factorial mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag in US-Dollar.

General Motors erhöht Gewinnausblick

General Motors (GM) hat angesichts der guten Nachfrage und der sich entschärfenden Chip-Krise seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Den Gewinn vor Steuern erwartet das Unternehmen laut Mitteilung dieses Jahr nun bei rund 14 Milliarden US-Dollar. Bisher wurden hier 11,5 Milliarden bis 13,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. GM-Finanzvorstand Paul Jacobson sagte, dass das vierte Quartal stärker als erwartet ausfalle.

Volvo Cars bestätigt trotz Gewinnrückgang Jahresprognose

Die Volvo Car AB hat für das dritte Quartal einen Rückgang des Nettogewinns gemeldet, da die Halbleiterknappheit und Covid-19-Ausbrüche in Südostasien zu vorübergehenden Produktionsstopps führten. Dank einer starken Nachfrage bestätigte der Autohersteller aber die Prognose für das Gesamtjahr.

Nissan will 17,6 Milliarden Dollar in neue E-Autos investieren

Nissan Motor will in den nächsten fünf Jahren 17,6 Milliarden Dollar für die Entwicklung von 20 neuen batterieelektrischen Fahrzeugen investieren. Das Unternehmen hofft, nach dem Erfolg des Elektroautos Leaf vor mehr als einem Jahrzehnt einen Teil seiner Vormachtstellung im Rennen um Elektrofahrzeuge zurückzuerobern.

ANALYSE/Nissan hat noch Einiges aufzuholen

Die Messlatte für Autobauer, die groß angelegte Strategien für Elektrofahrzeuge verkünden, liegt heutzutage hoch. Die Aktien von Nissan sind am Montag um 5,6 Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, über einen Zeitraum von fünf Jahren fast 18 Milliarden US-Dollar zu investieren, um die Markteinführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Andere japanische Autoaktien gaben ebenfalls nach, doch Nissan litt stärker als die Konkurrenz. Dabei ist es erst sechs Monate her, dass Ford eine vergleichbare E-Auto-Strategie veröffentlichte und damit eine euphorische Reaktion an der Wall Street auslöste. Aber diese Party ist mittlerweile vorbei.

ANALYSE/Gerangel um Metalle für EV-Batterien hat gerade erst begonnen

Um die Weltwirtschaft ökologisch nachhaltiger zu gestalten, werden mehr natürliche Ressourcen benötigt als bisher. Dies ist eine Ironie, die die Bergbauindustrie sowohl ausnutzen als auch entschärfen muss. Elektrofahrzeuge verdeutlichen die problematischen Möglichkeiten für Bergbaukonzerne. Obwohl ein Tesla oder ein Porsche Taycan keinen Auspuff hat und in der Regel während seiner mehrjährigen Lebensdauer viel weniger Kohlenstoff erzeugt als ein herkömmliches Auto, benötigt seine große Lithium-Ionen-Batterie mehr Metall als ein Verbrennungsmotor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.