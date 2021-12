DJ Finanzielle Freiheit mit Dropshipping - aktualisierte und erweiterte Ausgabe - Fabian Siegler: wie Sie ein profitables Streckengeschäft aufbauen

Palma de Mallorca (pts031/03.12.2021/17:00) - Der Online-Handel boomt weltweit. Doch wie kann man von diesem stetig wachsenden Business profitieren? Am besten neben dem Beruf und ohne Vorkenntnisse? Das Zauberwort heißt "Dropshipping". Dahinter verbirgt sich die Idee, seine Waren nicht vorab einzukaufen. Stattdessen verbleiben diese bei einem Großhändler, bis der Kunde bestellt. Erst dann versendet der Großhändler die Ware direkt an den Kunden. Weil Dropshipping Zeit, Kapital und unnötige Risiken erspart, bietet es sich auch für Start-ups, Studenten, Teil- oder Vollzeitarbeitnehmer oder sogar Arbeitssuchende an. Eine einfach umsetzbare Einführung auch völlig ohne Vorkenntnisse. Dies ist der Leitidee der aktualisierten und erweiterten Buchausgabe von Autor Fabian Siegler.

Dieses Buch wurde geschrieben, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, ihr Leben von Grund auf zu verändern. Diese können so weiterleben wie bisher oder etwas völlig Neues wagen. Das Hauptproblem in aller Regel ist: die eigene Komfortzone! Sie verhindert, dass man selbst nicht weiter ist als dort, wo man sich in diesem Augenblick befindet.

Und "dort" ist nicht örtlich gemeint. "Dort" ist der Punkt, an dem sich der Leser in seinem Leben gerade befindet. Womöglich gefällt es dem Leser auch dort. Denn klar ist, man kennt sich aus, der Alltag ist Routine. Der Autor fragt etwa: "Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Urlaub? Läuft bereits der Countdown am Smartphone zum verdienten Tapetenwechsel? Wo geht es dieses Jahr hin? Sonne, Strand und Meer? Gebirgswelt? Entspannung in einer fernen Metropole? Oder dieses Mal - Stichwort Corona - doch lieber noch Urlaub in heimatlichen Gefilden? Hauptsache weg, denken Sie vielleicht. Hauptsache Veränderung."

Dropshipping bietet die zeitgemäße Möglichkeit, ortsungebunden zu arbeiten. Das Bestreben von Siegler ist: "Am Ende wird Ihnen dieses Buch in jedem Falle dabei helfen, Ihre ganz persönliche, unerschütterliche unternehmerische Basis zu legen. Es geht mir darum, Ihnen das notwendige Rüstzeug für ein langes, gesundes, glückliches und ortsungebundenes Leben zu vermitteln."

Hardcover, 368 Seiten Erschienen: 14 September 2021 Gewicht: 565 g ISBN: 978-3-95972-525-5 Verlag: FinanzBuch Verlag

Weitere Informationen nebst Leseprobe finden Interessierte auf der Verlagswebseite unter: https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/ 22207-finanzielle-freiheit-mit-dropshipping-aktualisierte-und-erweiterte-ausgabe

