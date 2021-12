DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: LEONI AG - Hoher Grad an Übereinstimmung über die nächste Aufsichtsratswahl

Wels (pta036/03.12.2021/17:30) - Hoher Grad an Übereinstimmung über die Anforderungen zur künftigen Besetzung des Aufsichtsrats der LEONI AG im Jahr 2022

Stefan Pierer, Eigentümer der Pierer Industrie AG und Klaus Probst, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Leoni AG, haben sich über die Anforderungen, die in der wirtschaftlich herausfordernden Situation an die Mitglieder des Aufsichtsrates gestellt sind, ausgetauscht und haben dabei einen hohen Grad an Übereinstimmung wahrgenommen. Dies eröffnet die Chance, dass der vom Aufsichtsrat zu erstellende Wahlvorschlag in einem hohen Ausmaß die Kriterien der fachlichen Expertise, Diversität und Unabhängigkeit auch aus der Sicht der Pierer Industrie AG für die Auswahl der Anteilseignervertreter widerspiegelt.

Stefan Pierer: "Ich bin zuversichtlich, dass wir hier einen guten Weg finden werden und damit auf die Einbringung eines eigenen Wahlvorschlages verzichten können."

Über die Pierer Industrie-Gruppe: Die Pierer Industrie-Gruppe ist eine österreichische Industrie-Gruppe mit dem Fokus auf die Herstellung von "Powered- Two Wheelers" und den automotiven High-Tech Zulieferbereich. Die Gruppe beschäftigt weltweit aktuell rund 10.000 Mitarbeiter mit einem Gruppenumsatz von ca. EUR 2,8 Milliarden.

