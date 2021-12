Der Gaming-Konzern Take-Two wird nicht müde, andere Hersteller wegen vermeintlicher Urheberrechtsverletzungen zu belangen. Neueste Zielscheibe ist Hazelight. Der schwedische Spiele-Entwickler Hazelight Studios hat Ärger mit dem Konzern Take-Two Interactive Software, zu dem unter anderem "Grand Theft Auto"-Herausgeber Rockstar Games gehört. Der Grund: Der Name von Hazelights neuestem Spiel ist diesem zu nah am eigenen dran, wie "Eurogamer" berichtet. Mehr zum Thema Virtuelle Impfstationen in "GTA Online": Ein Vorbild für digitale ...

