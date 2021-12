Genf (awp) - Givaudan hat die Übernahme des US-Riechstoffkreateurs Custom Essence abgeschlossen. Das Genfer Duftstoffunternehmen will mit dem Kauf in Nordamerika den Zugang zu lokalen und regionalen Kunden sowie den Bereich der natürlichen Parfümerie stärken, wie es am Freitag mitteilte. Custom Essence bringe viel Erfahrung ...

