In einem schwächelnden Markt entwickeln sich die Kurse von China-Aktien mit Tech-Bezug am Freitag besonders negativ. Alibaba verliert zunächst rund acht Prozent, Tencent sackt nach Handelsauftakt in den USA gut vier Prozent ab. Baidu, JD.com und Co geraten ebenfalls massiv unter Druck. Hinter dieser Entwicklung dürfte vor allem eine altbekannte Sorge stecken.Einerseits gab es diese Woche erneut Gerüchte, wonach China die heimischen Unternehmen künftig von US-Börsen fernhalten will. Ein Dementi folgte ...

