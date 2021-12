Zugegeben, seit Aufnahme in das Langfristige Musterdepot des AKTIONÄR hat die Aktie von BHP keinen Beitrag zum aktuell starken Jahresplus von knapp 30 Prozent beigetragen. Dafür waren vor allem Nvidia, Novo Nordisk oder Tomra verantwortlich. Doch die Chancen stehen gut, dass der sehr günstig bewertete Bergbauriese in den kommenden Monaten auch noch Fahrt aufnimmt. Die Vereinfachung der Unternehmensstruktur durch die Abschaffung der doppelten Börsennotierung in Australien und Großbritannien schreitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...