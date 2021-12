Die neue Omikron-Variante des Corona-Virus zerrte auch heute weiter an den Nerven der Anleger. Am Ende ging der DAX nach volatilem Tagesverlauf schließlich leichter aus dem Handel. Sehr schwach zeigte sich heute die Aktie von Valenva, die unter Ergebnissen einer Booster-Studie litt, wovon allerdings die Aktie von Biontech nicht profitieren konnte. Parallel gaben die Titel von Morphosys weiter nach und rutschten damit tiefer in eine charttechnische Gefahrenzone. Und zumindest aus kurzfristig charttechnischer Perspektive ist die Wasserstoff-Fantasie bei Thyssenkrupp erst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...