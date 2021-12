DJ PTA-Adhoc: Value Management & Research AG: Erwerb Beteiligung, Ausbau Immobiliengeschäft - VMR AG beabsichtigt den Erwerb der Bestandshalter Immobilien Gesellschaft von der Netfonds AG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta047/03.12.2021/20:00) - Die Value Management & Research AG (WKN A1RFHN / ISIN DE000A1RFHN7) ("VMR") hat heute mit der Netfonds AG, Hamburg (WKN A1MME7 / ISIN: DE000A1MME74) ("Netfonds") eine nicht bindende Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI") über den Erwerb von rund 89 % der NSI Netfonds Structured Investments GmbH ("NSI"), unterzeichnet. Als Gegenleistung für die Einbringung der Anteile der NSI beabsichtigt die VMR 1,4 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und eine Wandelanleihe im Volumen von EUR 5,2 Mio. an die Netfonds auszugeben. Die NSI ist ein Bestandshalter und Vermittler von Immobilien und Emittent von Kapitalanlagen im Bereich Wohnen. Mit dem Erwerb der NSI erweitert VMR ihren Bereich Immobilien, zu dem die bereits vor einem Jahr erworbene NSI Sachsen Portfolio GmbH gehört. Der Gegenwert für die Beteiligung liegt unterhalb des zweistelligen Millionenbereichs. Nach der Einbringung und Kapitalerhöhung wird die Netfonds zu 29,7 % an der VMR beteiligt sein. Die Wandelanleihe berechtigt zu einem späteren Zeitpunkt in Aktien der VMR zu wandeln. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines notariellen Einbringungsvertrags und verschiedener aufschiebender Bedingungen. Hierzu gehört der Abschluss einer Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft im Bereich des Immobilienvertriebs zwischen VMR und Netfonds. Die Umsetzung der Transaktion soll voraussichtlich noch im Laufe des Dezember 2021 erfolgen.

(Ende)

Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 40 524737994 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1638558000340 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 14:00 ET (19:00 GMT)