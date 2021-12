Die Aktie von Apple gibt auch im heutigen Handel nach. Gegenwind gab es auch von einem negativen Kommentar von Goldman Sachs. Doch die Probleme sollten nicht überbewertet werden. So hat nun die US-Großbank Bank of America die Einstufung für die Apple-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Die Lieferzeiten für die iPhone-13-Modelle hätten sich verbessert, schrieb Analyst Wamsi Mohan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verfügbarkeit der Geräte in de Apple Stores ...

