Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Gewinner der Going Digital Awards in Infrastructure 2021 bekannt. Die jährliche Preisverleihung würdigt die außergewöhnliche Arbeit von Bentley-Software-Anwendern, die die Planung, den Bau und den Betrieb von Infrastrukturen auf der ganzen Welt vorantreiben.

Bentley Systems verkündet Gewinner der Going Digital Awards in Infrastructure 2021

Sechzehn unabhängige Jurys wählten 57 Finalisten aus fast 300 Nominierungen aus, die von mehr als 230 Organisationen aus 45 Ländern in 19 Kategorien eingereicht wurden. Um die Projektpräsentationen der Finalisten der Going Digital Awards in Infrastructure anzuschauen, klicken Sie hier.

Bentley Systems präsentierte am 2. Dezember im Rahmen der virtuellen Veranstaltung Year in Infrastructure and Going Digital Awards 2021 die 19 Gewinner der Going Digital Awards in Infrastructure. Am Vortag wurden bei dem virtuellen Event 22 von den Gründern ausgewählte Founders' Honorees ausgezeichnet, die Unternehmen oder Einzelpersonen repräsentieren, deren Unternehmungen in besonderem Maße zum Fortschritt der Infrastruktur und/oder zu Zielen der ökologischen/sozialen Entwicklung beitragen.

Die Gewinner der Going Digital Awards in Infrastructure 2021 sind:

Brücken

Verkehrsministerium des Staates New York

East 138th Street über der Major Deegan Autobahn

New York City, New York, Vereinigte Staaten

Gebäude und Campusse

Volgogradnefteproekt, LLC

Multifunktionaler medizinischer Hightech-Komplex

Yukki, St. Petersburg, Russland

Digitale Städte

Hubei International Logistics Airport Co., Ltd, Shenzhen S.F. Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Co., Ltd.

Flughafen-Projekt Ezhou Huahu

Ezhou, Hubei, China

Digitalisierung in der Bauindustrie

Clark Construction Group, LLC

Ankunftshalle des SeaTac Airport International

Seattle, Washington, Vereinigte Staaten

Geotechnik

China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd.

Geologisches Gutachten für Wasserschutz und Wasserkraft-Engineering

Tibet, China

Land- und Standortentwicklung

Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.

Dongtaizi-Reservoir-Projekt

Chifeng, Innere Mongolei, China

Fertigung

WISDRI Engineering Research Incorporation Limited

Konvertergestütztes Stranggussprojekt Jinnan Steel, Phase II, Kapazitätsreduzierung und Änderungsprojekt im Werk Quwo

Quwo, Shanxi, China

Bergbau und Offshore-Technik

Polyus

Bau der Goldverarbeitungsanlage Mill-5 im Werk Blagodatnoje

Krasnojarsk, Region Krasnojarsk, Russland

Energieerzeugung

Capital Engineering and Research Incorporation Ltd.

Das weltweit erste Projekt zur subkritischen 60-MW-Energieerzeugung aus Hochofenabgasen

Changshu, Jiangsu, China

Informationsverwaltung zur Projektabwicklung

Mott MacDonald SYSTRA JV mit Balfour Beatty Vinci

Phase 1 der Hauptbauarbeiten von HS2

London, Vereinigtes Königreich

Bahnverkehr und Verkehrswesen

Network Rail Jacobs

Ausbau der Transpennine Route

Manchester/Leeds/York, Vereinigtes Königreich

Reality Modeling

HDR

Modellierung eines digitalen Zwillings der Diablo-Talsperre

Whatcom County, Washington, Vereinigte Staaten

Straßen- und Bahnanlagenleistung

Collins Engineers, Inc.

Sanierung der Stone Arch Bridge

Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten

Straßen und Autobahnen

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Trans-Sumatera-Mautstraßenprojekt, Abschnitt Serbelawan-Pematangsiantar

Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesien

Hochbau

HDR und das PennFIRST-Team

Pavillon, Penn Medicine

Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Versorgungsunternehmen und Kommunikation

PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

80-MWp-Freiflächen-Fotovoltaikanlagen-Projekt in Suizhou und Guangshui, Hubei Energy Group

Guangshui, Hubei, China

Versorgungs- und Industrieanlagenleistung

Canadian Energy Company

Programm zur Verwaltung des Lebenszyklus von Anlagendaten

Fort McMurray, Alberta, Kanada

Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen

Larsen Toubro Construction

Wasserversorgungsprojekt der Dorfgruppe Khatan (Oberflächenwasseraufbereitung), UP, Indien

Khatan, Uttar Pradesh, Indien

Wasser-, Abwasser- und Regenwassernetze

Companhia Águas de Joinville (CAJ)

Notfallplan zur Sicherung der Wasserversorgung im Falle einer Dürre (Joinville-Santa Catarina)

Joinville, Santa Catarina, Brasilien

Die Gewinner der Future Infrastructure Star Challenge sind folgende Studierende:

Gewinnerin des Jurypreises

Elif Gungormus Deliismail

Mini-Modular-Anlage für einen digitalisierten nachhaltigen Campus

Izmir Institute of Technology, Türkei

Gewinner des Publikumspreises

Rodman Raul Cordova Rodriguez

Innovatives Staudamm- und Wasserkraftprojekt

Päpstliche Katholische Universität von Rio de Janeiro, Brasilien

Die Projektbeschreibungen und -bilder finden Sie auf der Webseite der Going Digital Awards in Infrastructure. Ausführliche Beschreibungen aller nominierten Projekte werden in der gedruckten und digitalen Version von Bentleys Infrastruktur-Jahrbuch 2021 veröffentlicht. Eine Übersicht über die früheren Ausgaben dieser Publikation finden Sie unter Bentleys Infrastruktur-Jahrbüchern.

Sehen Sie sich die Sitzungen mit Reden der Führungskräfte und die Präsentationen der Going Digital Awards Finalisten im Rahmen der virtuellen Veranstaltung Year in Infrastructure and Going Digital Awards 2021 hier auf Abruf an.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campussen, Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende Softwareportfolio für Geowissenschaften von Seequent und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet in 172 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar.

