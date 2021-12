Nach der Omikron-Panik versuchten sich zumindest die US-Märkte am Donnerstag wieder an einer Erholung. An den hiesigen Börsen war von guter Stimmung jedoch wenig zu spüren, stattdessen wachsen die Sorgen der Anleger mit den neuen Corona-Beschränkungen in Deutschland mal wieder an.Anders als an manch anderen Tagen konnte davon nicht einmal BioNTech (US09075V1026) profitieren. Hier setzte sich die Korrekturbewegung am Donnerstag fort und es ging um 3,7 Prozent abwärts. Die 300-Euro-Linie verliert die Aktie des Impfstoffherstellers immer mehr aus den Augen. Bei ...

