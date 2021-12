DJ Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg kehrt in den SDAX zurück

Im Zuge der turnusmäßigen Überprüfung der deutschen Börsenindizes hat die Deutsche Börse heute Abend die Rückkehr der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) in den SDAX bekanntgegeben. Hierin spiegelt sich die in den letzten zwölf Monaten mehr als verdreifachte Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 700 Mio. EUR wider. Heidelberg sieht die sehr deutliche Aufwärtsentwicklung des Aktienkurses auf zuletzt deutlich über zwei Euro als Bestätigung der erfolgreichen Transformation des Konzerns zu einem profitabel wachsenden Technologieunternehmen. Auch in Zukunft will Heidelberg durch die Umsetzung der Strategie an diese Entwicklung anknüpfen.

"Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre großartige Arbeit in den vergangenen 12 Monaten. Die Rückkehr in den SDAX ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Bestätigung für die erfolgreiche Transformation von Heidelberg in den letzten Quartalen und Ansporn, weiter alles zu tun, damit alle unsere Stakeholder von unserer positiven Entwicklung durch nachhaltige Wertsteigerungen profitieren", kommentiert Rainer Hundsdörfer, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens.

Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Für weitere Informationen: Heidelberger Druckmaschinen AG Group Communications Thomas Fichtl Telefon: +49 6222 82- 67123 Telefax: +49 6222 82- 67129 E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com Investor Relations Maximilian Beyer Tel: +49 (0)6222 82-67120 Fax: +49 (0)6222 82-99 67120 E-Mail: maximilian.beyer@heidelberg.com

