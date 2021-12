Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -- Eine mehrsprachige Musikinterpretation von Zhou Shen des klassischen chinesischen Werks- Mehr Kooperationen sollen die Marke dem globalen Publikum näher bringen- Mit der internationalen Expansion sind die Produkte von Florasis jetzt in über 100 Märkten erhältlichAm 2. Dezember 2021 veröffentlichte die chinesische Kosmetikmarke Florasis die internationale Version des Titelsongs Florasis, der von dem beliebten Sänger Zhou Shen (Charlie Zhou) in fünf Sprachen gesungen wird. Als globaler Prominenter, der für Florasis wirbt, wird Zhou Shen weiterhin mit der Marke kooperieren, um ihre Geschichte in die Welt zu tragen.Die internationale Version ist eine neue Interpretation des chinesischen Original-Titelsongs Hua Xizi, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Das Lied wurde von dem renommierten Texter Vincent Fang und dem Musiker Yu-peng Chen komponiert und wird von einem Xun-Instrument begleitet, einem der ältesten chinesischen Musikinstrumente. Zur Originalmelodie zeigt Zhou Shen seine erstaunlichen Gesangskünste in chinesischer, englischer, japanischer, italienischer und russischer Sprache und bringt so verschiedene Sprachen in einem Lied zusammen. Das Musikvideo ist durch poetische Bilder geprägt wie Nebel und Regen und Bootsfahrten auf dem See und es verstärkt damit das musikalische Erlebnis.Seit Anfang 2021 hat Florasis angefangen, dem internationalen Markt seine Produkte und die Geschichte der Marke vorzustellen. Derzeit sind die Produkte von Florasis in über 100 Ländern und Regionen erhältlich, unter anderem in den USA, Japan und Südostasien. Anfang dieses Monats wurde die Kollektion "Impression of Dai", die von der Kultur des Dai-Volkes in China inspiriert ist, auf dem Weltmarkt eingeführt. Sie begeisterte die Verbraucher schnell mit ihrer exquisiten Handwerkskunst und einzigartigen Ästhetik.Informationen zu FlorasisFlorasis ist eine innovative Make-up-Marke, die die Erkenntnisse traditioneller Schönheitsrituale aufgreift, sich die Philosophie der chinesischen Ästhetik zu eigen macht und moderne Technologien bei der Herstellung von Kosmetikprodukten einsetzt.https://www.florasis.comPressekontakt:Chloe Kou+86-15874417586chloekou@florasis.comOriginal-Content von: Florasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160414/5090563