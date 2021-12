Das ist stark: der kürzlich durchgeführte erfolgreiche Gang an die Börse mit einer Bewertung von über einer Milliarde Euro. Durch das IPO, das die ambitionierten Expansionspläne der Firma weiter voranbringen soll, wurden rund 190 Millionen Euro eingenommen. Die Zeichen stehen also auf Grün, dass die Erfolgsgeschichte des Hot-Stock der Woche weitergeschrieben wird. Doch was ist es, was dieses Unternehmen so interessant macht? Mit ihrem "Netflix für das Kinderzimmer" setzen die Verantwortlichen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...