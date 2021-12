Kalenderwoche 48 (29.11. bis 03.12.2021) am KMU-Anleihemarkt - die reconcept GmbH plant die Aufstockung ihres 6,25%-Green Bonds (ISIN: DE000A3E5WT0) auf bis zu 15 Mio. Euro. Das ursprüngliche Maximalvolumen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro sei nach Angaben des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nahezu vollständig platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren, der Kupon wird halbjährlich ausgezahlt. Wie geplant soll vom 10. bis 21. Januar 2022 eine öffentliche Zeichnung der Anleihe über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt stattfinden. Die Aufstockung um 5 Mio. Euro der 6,50%-Anleihe der Photon Energy N.V. wurde unterdessen in dieser Woche vollständig von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD") gezeichnet. Der neue Photon Energy-Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) hat nunmehr ein vollständig platziertes Volumen in Höhe von 55 Mio. Euro.

Die Anleihen-Kurse der beiden laufenden Ekosem-Agrar AG-Anleihen 2012/22 (ISIN DE000A1R0RZ5) und 2019/24 (ISIN DE000A2YNR08) gerieten in dieser Woche zwischenzeitlich mächtig unter Druck. Ekosem-Agrar-CFO Wolfgang Bläsi bestätigte auf Anfrage der Anleihen Finder Redaktion ...

