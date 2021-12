Unterföhring (ots) -Tor 2, bitte auf! Die zweite Folge der "Geh aufs Ganze!"-Neuauflage überzeugt erneut am Freitagabend in SAT.1 und siegt in der Prime Time. Herausragende 14,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen unter anderem den Big Deal mit Rentner Hans-Heinrich aus Weener und seiner Frau Angela. Sie zocken erfolgreich gegen Jörg Draeger und gewinnen bei "Geh aufs Ganze!" ein Elektroauto im Wert von 41.000 Euro.Insgesamt schalten 5,61 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 J.) während der Kult-Gameshow ein.Im Anschluss kommt die Dating-Show "Voll verschossen mit Ralf Schmitz" auf sehr schöne 9,9 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Kommenden Freitag (10. Dezember) begrüßen Daniel Boschmann und Jörg Draeger im Weihnachts-Special von "Geh aufs Ganze!" neue Kandidat:innen im Studio, um mit ihnen um attraktive Geld- und Sachpreise oder um den Zonk zu zocken."Geh aufs Ganze!" - Freitag, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: GehaufsGanzeBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 04.12.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Producing & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5090616